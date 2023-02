Marcelo torna a casa: ufficiale al Fluminense 16 anni dopo!

Marcelo torna a casa, anzi, "dove tutto è cominciato" come scrive lo stesso giocatore sui social. Il 34enne esterno sinistro che fino al giugno scorso era una delle 'bandiere' del Real Madrid, torna in Brasile per giocare nel club che, nel 2005, lo lanciò nel calcio professionistico: il Fluminense. L'annuncio è stato dato dal club carioca, che non ha specificato la durata dell'accordo. Dopo una quarantina di partite e 6 gol con la maglia del Fluminense, Marcelo venne ceduto al Real Madrid, dove si trasferì nel gennaio del 2007, per 9 milioni di euro.