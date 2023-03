Superlega, il VIDEO: tra Premier e altri campionati un abisso

Il dominio economico della Premier League e come si è evoluto nel corso degli scorsi anni, fino ad arrivare all'abisso attuale che rende improponibile parlare di una competizione equilibrata in Europa, come ancor meno dell'equazione calcio attuale uguale calcio del popolo, che al massimo può strappare una risata per quanto amara. Lo fa notare l'A22, l'organizzazione messa in piedi dai club che propongono la Superlega come risposta allo strapotere monetario del calcio inglese e quello istituzionale della Uefa restia ai cambiamenti e a mettere in discussione il suo potere, che la Corte di Giustizia Europea presto chiarirà quanto possa muoversi in regime di monopolio.