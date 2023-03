“Messi in Mls? L’incredibile promessa per aiutare Beckham"

Messi-MLS e la questione Salary Cap

Il sistema sportivo americano, eccetto per l'MLB (baseball), vive sul concetto del salary cap ovvero la somma massima di denaro che una squadra sportiva professionistica può spendere complessivamente, in ogni stagione, per gli ingaggi dei propri giocatori ed in MLS il tetto è fissato a 5,2 milioni di euro con le varie eccezione: 3 giocatori per squadra possono sforare senza limiti il massimo ingaggio consentito, pesando sul Salary Cap proprio con il massimo consentito da regolamento. Ingaggiare una superstella come Messi comporterebbe ad uno stravolgimento salariale per Miami si pensa che il giocatore più pagato della MLS è l'ex Napoli oggi a Toronto Lorenzo Insigne con 15 milioni di euro (dei quali solo 300 mila vanno a pesare sul salery cap) e Messi, solo in questa stagione, ne percepisce circa 40 compresi vari bonus dal Psg.

Messi-MLS, le parole di Garber

Il Commissioner però ha spiegato che la MLS proverà a strutturare un accordo e a compensare Messi e la sua famiglia qualora la trattativa con Miami entrasse nel vivo. queste le sue parole al portale The Athletic: "Hai a che fare con forse il giocatore più speciale nella storia del gioco. Quindi, quando ci sono voci su di lui collegato a Miami, è fantastico e se potesse accadere, sarebbe fantastico per MLS, sarebbe fantastico per Messi e la sua famiglia, e come ogni cosa con noi, cerchiamo di sfruttare ogni opportunità".