Ancelotti-Brasile, l'indizio arriva dal presidente della federazione

RIO DE JANEIRO (Brasile) - "Ancelotti è un allenatore che gode della stima di tutti i calciatori, non solo di Ronaldo (il Fenomeno, ndr), ma di tutti i giocatori allenati da lui. Lo ammiro per il suo lavoro, l'onestà e la continuità che ha avuto nel corso degli anni con i suoi collaboratori. È uno di quegli allenatori che non ha bisogno di presentazioni, è veramente un allenatore top che ha vinto tantissimo e al quale auguriamo di continuare a vincere. I tifosi all'interno dello stadio hanno già intonato il suo nome, questo significa che è un nome che gradiscono molto per il suo lavoro esemplare. Con un po' di fortuna e se Dio ci aiuta la cosa potrà concretizzarsi e avremo presto un nuovo allenatore della nazionale brasiliana". Senza troppi giri di parole, il presidente della Federcalcio verdeoro Ednaldo Rodrigues 'conferma' i rumor che vorrebbero il tecnico emiliano ex Juventus, Milan, Chelsea, Bayern e Psg, attualmente alla guida del Real Madrid, come il candidato numero uno alla panchina della Seleçao.