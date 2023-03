Brahim al Real? Il Milan pronto a calare il jolly: Zaniolo rivuole l’Italia

MILANO - A gennaio non se n’è fatto nulla e alla fine Nicolò Zaniolo, come noto, è finito al Galatasaray. Che la destinazione turca sia una soluzione stabile o un “parcheggio” in vista dell’estate, lo si scoprirà nei prossimi mesi e magari la risposta al quesito la darà proprio il Milan che al termine di quest’annata potrebbe perdere il suo attuale numero dieci, Brahim Diaz, destinato, secondo i media spagnoli, a fare ritorno al Real Madrid.

Milan, obiettivo Zaniolo Fra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, il club rossonero è stato - per lo meno in Italia - quello maggiormente interessato al fantasista ex Roma. Maldini e Massara hanno ragionato a lungo sul mancino di Massa, individuato come possibile rinforzo per il reparto offensivo, ma alla fine i sondaggi partiti da Casa Milan non si sono mai tramutati in un’offerta concreta perché è sempre rimasta troppo alta la distanza fra l’offerta rossonera e la richiesta giallorossa. I dirigenti milanisti, in virtù anche di un budget a disposizione tutt’altro che elevato, avevano messo sul piatto 500mila euro per il prestito con un obbligo di riscatto a 17.5 milioni più bonus condizionato però alla qualificazione alla Champions ’23-24. La Roma voleva di più e soprattutto chiedeva una formula definitiva per non rischiare di ritrovarsi il giocatore in casa a fine stagione e così alla fine è arrivato il trasferimento a inizio febbraio al Galatasaray. Un’operazione complessa dal punto di vista economico: il club di Istanbul ha versato alla Roma 16.5 milioni (il 15% all’Inter) più eventuali 13 milioni di bonus (50% facilmente raggiungibili); ma al club giallorosso arriveranno altri 2 milioni in caso di futura rivendita del giocatore a una cifra superiore ai 20 milioni, oltre al 20% dell’eventuale differenza di valore. Sul giocatore ora pende una clausola di rescissione da 35 milioni, ma valutando quanto il Galatasaray ha speso e quanto potrebbe dover dare ancora alla Roma, si può ipotizzare che Zaniolo - contratto da 3.5 milioni fino al 2027 - possa anche lasciare la Turchia la prossima estate per una cifra fra i 25 e i 30 milioni.

Il Milan potrebbe aver bisogno di un rinforzo sulla trequarti Il Milan non ha però mollato la presa, anche perché ci sono motivazioni tecniche che potrebbero spingere Maldini e Massara - primo sponsor di Zaniolo che ha avuto pure a Roma - a tornare alla carica. Innanzitutto, come anticipato, il Milan potrebbe aver bisogno di un rinforzo sulla trequarti se il Real Madrid si riprenderà Brahim Diaz non aprendo a una trattativa per la cessione a titolo definitivo (a fine annata terminerà il prestito biennale e non c’è un obbligo o diritto di riscatto fissato). Che poi si tratti della zona centrale o quella di destra - dove si muovono Messias e Saelemaekers -, lo si vedrà più avanti. Per altro la squadra di Pioli sta dimostrando in questa stagione di avere uno scarso apporto realizzativo dai giocatori che si muovo alle spalle della punta, compreso Leao che non segna dal 14 gennaio, dunque Zaniolo potrebbe portare qualcosa in più, con i suoi scatti e i tagli verso il centro dell’area. Ovviamente, come anticipato, serviranno diversi milioni per acquistarlo, ma fra un paio di mesi il Milan avrà chiaro quale sarà il suo budget e i dirigenti sapranno anche se potranno contare sui soldi in arrivo dall'eventuale cessione di Leao: senza rinnovo, infatti, l’addio sarà quasi obbligato per evitare poi di perderlo a zero nell'estate 2024. A quel punto il Milan avrebbe le risorse per comprare un nuovo centravanti da affi ancare a Giroud e l'eventuale sostituto di Leao, ma anche per portare a termine la missione Zaniolo.

