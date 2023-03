Juventus, fasce non protette: Kostic è il futuro, Cuadrado ai saluti

Rivoluzione a destra e a sinistra. È quella che vivrà la Juventus nella prossima estate, o meglio, quella che ha già iniziato a vivere in questa stagione sportiva: la rivoluzione in questione riguarda infatti il fatto che Cuadrado e Alex Sandro, padroni da anni delle corsie bianconere a prescindere da allenatori e moduli, nella prossima stagione non occuperanno più quelle zone. Il brasiliano l’ha già anzi abbandonata in questa stagione, arretrando a terzo centrale di sinistra, tanto che non parliamo di lui in queste pagine, dedicate ad analizzare la situazione delle fasce bianconere.