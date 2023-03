Serie A 2023-2024: Juve, se Allegri trova squadra c'è Tudor in pole! E Juric...

MILANO - La panca scotta più che mai di questi tempi. La rescissione consensuale tra Antonio Conte e il Tottenham ha acceso la miccia: tutti sanno che “l’uomo che fabbrica scudetti” vuole tornare a casa e questo - ovviamente - mette pepe alla volata finale di stagione, dove tutti si giocano il futuro. Anche chi, come Luciano Spalletti, ha già messo in ghiaccio lo spumante per festeggiare uno scudetto che a Napoli manca dai tempi di Diego Armando Maradona (per non dire di quanto potrebbe accadere in Champions...). Aurelio De Laurentiis, qualche giorno fa, l’ha dichiarato urbi et orbi («Luciano Spalletti resterà a Napoli») forte di una clausola che permette al Napoli di prolungare il contatto in essere fino al 2024 e dell’idea di allungare ulteriormente l’accordo fino al 2025: parole che si scontrano con i silenzi dell’allenatore che - giustamente - vuole vivere nel presente, visto che c’è un lavoro da completare. Cosa potrebbe dunque spingere clamorosamente Spalletti lontano da Napoli? L’idea che la magia possa non ripetersi e che quanto accaduto in un’annata tanto straordinaria, possa essere l’esaltante conclusione di un’avventura iniziata con tutt’altre prospettive (il tutto senza considerare la minaccia di qualche cessione illustre, in primis quella di Victor Osimhen, la cui valutazione ha già superato i cento milioni).