Napoli-Milan sul mercato: Hojlund, ma non solo

MILANO - Tre partite in diciassette giorni, ma la sfida fra Napoli e Milan potrebbe anche allungarsi. Non tanto in campionato, dove la volata azzurra è destinata a strappare senza grossi problemi il tricolore dal petto dei rossoneri, e neanche in Champions, quanto sul mercato. Perché i due club, fra i più attenti negli ultimi anni sia alla gestione delle spese, sia alla ricerca di talenti dal costo ancora accessibile, potrebbero spesso incrociare la loro strada. Ci sono obiettivi comuni sui taccuini dei due esperti e “sgamati” direttori sportivi Cristiano Giuntoli e Ricky Massara, non a caso entrambi nel mirino della Juventus - insieme a Berta dell’Atletico Madrid -, per un eventuale futuro a Torino da capo dell’area tecnica. Giuntoli e Massara - quest’ultimo insieme a Paolo Maldini , ovviamente - hanno costruito poi i loro giocattoli vincenti grazie anche all’ausilio di squadre di osservatori fra i più bravi nel panorama internazionale, come Maurizio Micheli nel Napoli (con i collaboratori Mantovani e de Cobelli) e Geoffrey Moncada nel Milan, avvistato lunedì a Pinatar di Murcia per assistere all’amichevole tra Belgio e Giappone Under 21 (fra gli osservati soprattutto i belgi De Cuyper , terzino sinistro offensivo del Bruges in prestito al Westerlo, e Ramazani, ala sinistra dell’Almeria). La corsa per trovare i nuovi Kvaratskhelia e Leao , Kim e Kalulu è già iniziata ed è probabile che Napoli e Milan si scontrino. Anche se, conoscendo la politica economica delle due proprietà, difficilmente i club andranno all’asta: chi saprà arrivare prima sull'obiettivo, con i giusti argomenti, lo prenderà, con il rivale che nel frattempo scatterà verso il piano B.

Caccia al 9

Il centravanti è un argomento caldissimo in entrambe le piazze, con un distinguo: il Milan ha bisogno di un nuovo attaccante che vada ad affiancare il 36enne Giroud, fresco di accordo per il rinnovo fino al 2024; il Napoli lo dovrà prendere solamente se in estate arriverà qualche società estera (Inghilterra e Germania) disposta a fare follie per Osimhen. Solo a quel punto De Laurentiis darà mandato a Giuntoli di trovare un nuovo centravanti e il Napoli ha già individuato da tempo il suo obiettivo in Hojlund dell’Atalanta. Il danese, che in Nazionale ha realizzato 5 gol nelle ultime due gare, viaggia già verso una valutazione intorno ai 50 milioni, dunque più alla portata del Napoli in caso di cessione del nigeriano, che del Milan, che segue comunque il giocatore fin dai tempi del Copenaghen. Milan che probabilmente pensa più a Jonathan David del Lille per il ruolo di "9", ma attenzione anche a Openda (Lens). I due club guardano sempre con attenzione anche agli esterni off ensivi: il Milan punta soprattutto Zaniolo, ma a entrambi piacciono Laurienté del Sassuolo e Isaksen del Midtjylland.

Centrocampo fantasia

Sia Napoli sia Milan, poi, per il futuro pensano anche a centrocampisti "bot-to-box" per rinfrescare e rinforzare i propri reparti. Piace da matti - e non solo a loro - il talento Szoboszlai del Lipsia. In particolare il giocatore è assai stimato da Leao, che ieri sul profilo Instagram del centrocampista ungherese ha iniziato un "corteggiamento" di mercato. Il portoghese ha lasciato due commenti: prima un "Love it" e poi un più esplicito "Come to" (vieni) con due cuori, uno rosso e uno nero: più chiaro di così. Anche qui però serviranno molti milioni e il ricco Chelsea è già partito all'assalto. Volendo c'è un "piano B" in Italia, ovvero il serbo-tedesco Lazar Samardzic dell'Udinese: con 20 milioni potrebbe partire. Napoli e Milan avevano - e hanno? - pensato anche al francese Ndicka, difensore centrale mancino in scadenza con l'Eintracht Francoforte: il Liverpool oggi sembra però avanti a tutti.