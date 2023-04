Ancelotti ammette: "Il Brasile mi vuole, ma mi piace stare al Real Madrid"

MADRID (Spagna) - "Sì, la verità è che dal Brasile mi vogliono e mi hanno cercato per farmi allenare la nazionale. La cosa mi ha fatto molto piacere, come è normale che sia. Però ho un contratto con il Real Madrid (per un'altra stagione ndr) e vorrei portarlo a termine. È tutto molto semplice, anche se nessuno conosce il futuro". Così, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Valladolid, Carlo Ancelotti, che per la prima volta ammette l'interessamento della federcalcio brasiliana nei suoi confronti.

Ancelotti: "Mi piace stare al Real Madrid"

"Nel mio caso , come ho detto, è semplice - ha detto ancora Ancelotti -: le voci non mi sorprendono e nemmeno mi preoccupano. Ho un contratto con il Real, mi piace il club e mi piace stare qui. Mancano due mesi alla fine della stagione e ci sono degli obiettivi che possiamo raggiungere. Poi, in futuro, tutto può accadere. Continuerò fino a quando il Real me lo permetterà. Stiamo facendo molto bene, sento l'affetto del club. Non conosco il presidente della federcalcio brasiliana, però se venisse qui è chiaro che ci parlerei. Se mi ritirerò dopo Madrid, così come ho detto in passato? No. ".