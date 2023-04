Chelsea, tra Luis Enrique e Nagelsmann sbuca Lampard: possibile ritorno

Il terzo allenatore della stagione del Chelsea potrebbe essere Frank Lampard . Secondo la stampa britannica i Blues avrebbero contattato l'ex capitano, nonché ex tecnico, per affidargli la panchina fino al termine della stagione dopo l'esonero di Graham Potter che era stato chiamato per sostituire Thomas Tuchel .

Chelsea, Lampard aspettando Luis Enrique o Nagelsmann

Un incarico da traghettatore fino al termine della stagione, in attesa di aprire un nuovo ciclo con un cosiddetto allenatore top: Luis Enrique e Julian Nagelsmann i nomi più gettonati. Al momento la squadra è affidata a Bruno Saltor, ma già contro il Wolverhampton, secondo la stampa inglese, in panchina potrebbe esserci Lampard che contro il Liverpool era in tribuna e che è reduce dall'esperienza all'Everton, conclusa con l'esonero.