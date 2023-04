“Barcellona, il Chelsea su Gavi: incontro con l’agente"

MADRID (SPAGNA) - Pablo Martín Paez Gavira, per tutti semplicemente Gavi , è finito nel mirino del Chelsea . A sganciare questa bomba di mercato è il quotidiano spagna AS secondo cui la trattativa sarebbe stata avviata oltre tre settimane fa quando il club londinese, con il direttore sportivo Christopher Vivell, ha incontrato l'agente del nazionale spagnolo, Ivan De la Pena, per parlare di un progetto nel quale il 18enne centrocampista del Barcellona avrebbe un ruolo da assoluto protagonista.

Gavi, dall'esordio al premio Golden Boy 2022

Vero e proprio predestinato, ha fatto il suo esordio in prima squadra quando aveva compiuto da pochissimo 17 anni e subito ha messo in mostra tutte le propre qualità prendendosi in mano la mediana blaugrana e quella della nazionale spagnola (già 19 presenze con la selezione maggiore). Nel 2022 ha anche ricevuto il premio Golden Boy, succedendo nell'albo d'oro all'altro gioiellino azulgrana Pedri. Titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Xavi, in stagione ha collezionato 40 presenze, impreziosite da due gol e ben sei assist. In totale, ad appena 18 anni, sono già 87 (4 reti e 12 assist) le partite giocate con la casacca blaugrana.

Il Chelsea punta su Luis Enrique per convincere Gavi

Questo, poi, è un periodo di cambiamento per il Chelsea, che dopo l'esonero di Potter ha momentaneamente affidato la panchina a Lampard mentre intanto cerca un successore sul mercato. Tra i tanti nomi spicca quello di Luis Enrique, ex Ct della Spagna con cui Gavi ha un ottimo rapporto. Il tecnico spagnolo ha già incontrato il proprietario del club londinese, Todd Boehly, e il grande feeling tra lui e il giovane centrocampista potrebbe solo spianare la strada per il trasferimento. Viste le difficoltà di tesseramento con cui sta facendo i conti il Barcellona, il club di Stamford Bridge punta sulla possibilità di ingaggiare il giocatore a parametro zero.