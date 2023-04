"Gavi, follie dal Chelsea: pronta una maxi-offerta"

Il Chelsea sarebbe disposto a far saltare il banco pur di assicurarsi il talento di Gavi, centrocampista della nazionale spagnola che il club londinese corteggia da un anno. A riverlarlo è 'As', quotidiano spagnolo molto vicino al Barcellona, secondo il quale tutto sarebbe nelle mani del giovane blaugrana: starà a lui a decidere se accettare un'offerta faraonica dei Blues o se restare nell'undici catalano, ora allenato da Xavi, con una riduzione di stipendio, così come richiesta dalla società alla sua rosa. Nel caso accettasse la proposta di giocare allo Stamford Bridge, Gavi diventerebbe uno dei giocatori più pagati non solo del Chelsea, ma anche della Premier League.