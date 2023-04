Inter-Juve: Lukaku e Milik, bomber da riscattare

MILANO - Partono entrambi dalla panchina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma sanno come risolvere le partite che contano. Però il futuro di Romelu Lukaku nell'Inter e Arek Milik nella Juventus è ancora tutto da scrivere : la stagione, per tutti e due, finora ha riservato momenti di gioia pura, alternati tuttavia da periodi di buio. Il finale dell'annata sarà inevitabilmente decisivo per entrambi, a caccia di una conferma ancora da definire. L'obiettivo di entrambi è quello di conquistarsi il riscatto sul campo, a suon di gol.

Milik: la voglia di Juve

Per quanto riguarda Milik, il riscatto dall'Olympique Marsiglia è una questione di strategie societarie e di scelte tecniche più che di soldi: la cifra per esercitare l'opzione è assolutamente alla portata del club bianconero, 7 milioni più 2 di bonus, con un ingaggio in linea con la politica del club di abbattimento del monte stipendi. I tempi però potrebbero allungarsi perché la Juventus deve valutare diversi aspetti e capire come andrà a finire la stagione, dall'altra parte l'attaccante polacco non ha mai nascosto la volontà di proseguire nell'avventura a Torino e di abbracciare il progetto juventino anche per il futuro. Ma Milik vuole anche dare un segnale in questo mese abbondante che resta di stagione per fugare ogni dubbio, anche all'interno della dirigenza e dello staff tecnico.

Big Rom Lukaku: Champions determinante

Fronte Lukaku, molto passerà dal finale di stagione, del belga, ma anche della squadra. Il giocatore, dopo i tanti problemi fisici accusati nella seconda metà del 2022, nelle ultime settimane ha ingranato. Ha segnato due gol fondamentali in Champions contro Porto e Benfica, mentre domenica a Empoli ha realizzato una doppietta nella quale ha mostrato lampi di… vecchio Lukaku. Lui vuole rimanere a Milano, il Chelsea difficilmente lo confermerà in rosa e l’Inter… ragiona. Il rendimento non è stato quello sperato, ma quest’ultimo mese di campionato e Champions potrebbe riportare in alto le quotazioni di “Big Rom”. Chiaramente molto se non tutto passa dalla qualificazione alla Champions ’23-24 del club nerazzurro: con i soldi della Uefa, sarà più semplice pensare a un prestito bis - 20 milioni in gioco, fra quelli da dare al Chelsea e quelli per l’ingaggio del belga -, altrimenti tutto tornerà in gioco.