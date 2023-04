"Firmino al Milan a zero": l'indiscrezione dall'Inghilterra

LIVERPOOL (Regno Unito) - " Il Milan è balzato in pole position nella corsa a Roberto Firmino ". È l'indiscrezione lanciata da Liverpool Echo, tabloid britannico molto vicino ai fatti di casa Reds, club che il prossimo 30 giugno perderà a parametro zero l'attaccante brasiliano. Sul calciatore, la scorsa estate accostato con insistenza alla Juventus , ci sarebbe anche l'interesse di Roma ed Inter. Sembrerebbe invece sfumata l'opzione Barcellona, società alla quale si sarebbe offerto nei giorni scorsi e da cui avrebbe ricevuto un secco rifiuto.

"Maldini vuole Firmino al Milan"

Sempre secondo la fonte britannica, il nome di Roberto Firmino sarebbe fortemente caldeggiato da Paolo Maldini, suo grande estimatore. Da Ibrahimovic a Leao, passando per Rebic ed Origi, in casa Milan - ad eccezione di Giroud, fresco di rinnovo - la prossima estate potrebbe esserci un profondo restyling in attacco. Il 31enne, 56 volte nazionale verdeoro, veste la maglia del Liverpool dal 2015 dopo le esperienze con Figueirense ed Hoffenheim e ha sin qui collezionato 361 presenze, con 109 gol, mettendo in bacheca una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea, una Premier, una Coppa di Lega, una Coppa d'Inghilterra ed una Community Shield.