Milan, Giroud cuore rossonero: rinnova fino al 2024

MILANO - Olivier Giroud sarà ancora un giocatore del Milan. Dopo l’incontro di ieri pomeriggio in sede tra i suoi agenti Michael Manuello e Vincenzo Morabito con Paolo Maldini e Ricky Massara, le parti hanno trovato l’accordo per prolungare il contratto di un anno. La trattativa, che già viaggiava sui binari dell’ottimismo, si è sbloccata definitivamente proprio ieri, con l’accordo trovato sui seguenti dettagli: un anno per il rinnovo con ingaggio fissato a 3.8 milioni più bonus. L’accordo, che ha reso estremamente felice il giocatore che ha sempre spinto per rimanere al Milan, è stato trovato sulla base verbale, mentre la cerimonia della firma andrà in scena entro una decina di giorni. È possibile che ciò avvenga alla vigilia della partita d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Una carica ulteriore di adrenalina per il bomber rossonero, che ha già deciso la sfida dello scorso anno al Maradona e che ora si dovrà caricare ulteriormente la squadra sulle spalle.Sicuramente, lo farà con il sorriso sulle labbra. Perché la volontà è sempre stata quella.

Maldini e Massara, con l’entourage del giocatore, definiranno anche la possibilità di inserire un’opzione di rinnovo per il 2024, quando si giocheranno gli Europei, ultimo grande obiettivo che Giroud può raggiungere con la maglia della Nazionale francese. In più Olivier, che fa parte del senato di Milanello, potrebbe anche ricoprire il ruolo che sta avendo adesso Ibrahimovic (al quale sarebbe stato proposto un nuovo prolungamento), ovvero quello di leader dello spogliatoio e di secondo attaccante, qualora in estate il Milan dovesse andare a prendere un centravanti anagraficamente più giovane rispetto al francese e a Zlatan. Ma il duo Maldini e Massara non demorde nemmeno sulla questione del rinnovo di Rafael Leao. Le parti sono in contatto continuo, non ci sono ultimatum da parte del club e c’è la volontà di arrivare a dama per rendere tutti più sereni anche sotto questo punto di vista. I 7.5 milioni richiesti dal portoghese sarebbero un grande investimento, che lo aiuterebbe a pagare più facilmente la sua parte del “lodo Sporting”. Il ragazzo, su Twitter, ha anche risposto a un giornalista portoghese che aveva pubblicato un articolo dove si parlava in maniera negativa della trattativa per il suo rinnovo cinguettando: «Non hai altro da fare?». Adesso tutti si aspettano che Leao passi dallo smartphone alla penna.

Il Milan si prepara per il Napoli Oggi a Milanello si entrerà nel vivo della preparazione della prima delle tre sfide contro il Napoli. A livello di obiettivo stagione, quindi di qualificazione in Champions, forse la più importante. Ieri al centro sportivo rossonero si è visto l’amministratore delegato Giorgio Furlani, che ha seguito la seduta d’allenamento alla quale non hanno preso parte né Junior Messias né Zlatan Ibrahimovic. L’esterno brasiliano, fermatosi durante la partita con il Tottenham, sta smaltendo una lesione al bicipite femorale destro e ha messo nel mirino la partita d’andata dei quarti come data nella quale essere a disposizione. Ibra, come Messias, ha svolto un allenamento personalizzato e il suo decorso sarà valutato giornalmente dallo staff tecnico e medico. Pioli, come detto, tornerà al 4-2-3-1 nel quale si rivedrà dall’inizio Calabria a destra mentre Rade Krunic - tornato galvanizzato dalle ottime prove con la Bosnia - sarà il trequartista centrale con Leao e Saelemaekers ai suoi lati. Davanti a tutti ci sarà Olivier Giroud.

