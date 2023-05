Torino, problema in porta. Ma Juric: “Milinkovic-Savic? Sarà confermato"

TORINO - Evidenza dei fatti: il miglioramento di Vanja Milinkovic-Savic non è sufficiente per rendere il portiere serbo un autorevole primo portiere del Torino. Nella passata stagione il numero 32 granata era stato messo in panchina da Ivan Juric (in 8 delle ultime 10 giornate), dopo una lunga serie di errori che erano costati tanti punti. In questa sarebbe questo finale di stagione, l’arco di tempo nel quale dargli un periodo di riflessione, ma probabilmente questo non succederà per mancanza di alternative. Berisha è tagliato fuori e in estate cambierà aria, mentre in panchina il tecnico croato assieme a Gemello si sta portando dietro Fiorenza. Il primo, pure, tra pochi mesi è bene vada a giocare, per compiere quella maturazione che nel Toro non gli è consentita, mentre il secondo è un promettente Primavera. Molto probabile, anche tenendo conto delle parole rilasciate sabato sera dall’allenatore, prevedere che nelle ultime sei partite il titolare sarà ancora Milinkovic. «Problema Vanja? No, io sono molto soddisfatto di lui, ha disputato un’ottima annata. Questa volta non ha fatto bene, ma tutti noi confermiamo la fiducia nei suoi confronti. Quando lanci un giovane portiere paghi qualcosa, possono esserci degli alti e bassi, ma va aspettato. Come avevo già detto, rispetto al campionato passato ha avuto evidenti progressi». Detto che a 26 anni non è più così giovane, rimangono forti perplessità sulla piena affidabilità di Milinkovic. È un po’ più coraggioso in uscita, un po’ più sicuro nelle parate - non tenendo conto dell’ultima prestazione - ma ancora non basta. Una, la qualità che gli è da sempre riconosciuta: il lancio lungo. Variabile importante, nel gioco di Juric. Il quale, evidentemente, digerisce le incertezze del suo portiere ritenendolo un valore aggiunto quando si tratta di ribaltare il fronte.