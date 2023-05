"Clamoroso dalla Spagna: Bellingham ha scelto il Real Madrid"

Secondo quanto riportato da "Marca", il Real Madrid è vicinissimo all'acquisto di Jude Bellingham , centrocampista classe 2003 del Borussia Dortmund . Il talentuoso n.22 giallonero, ricercatissimo dai top club europei, sembrerebbe aver trovato l'accordo con i Campioni d'Europa per la prossima stagione. La firma sarebbe prevista per il termine della stagione in corso, ad inizio calciomercato estivo, con un contratto fino al 2029 . Il calciatore, nonostante la corte di Liverpool e Manchester City, avrebbe scelto di giocare al Santiago Bernabéu. Il club di Florentino Perez , che segue Bellingham da circa un anno, avrebbe finalmente concluso la trattativa , raggiungendo un accordo di massima. Il Borussia Dortmund, dal canto suo, non si sarebbe opposta alla volontà del calciatore e si sarebbe decisa a farlo partire.

Bellingham al Real Madrid: le cifre dell'affare

Il club tedesco starebbe discutendo il costo del cartellino, stimato intorno ai 140 milioni, con il Real Madrid che si spingerebbe fino a 120; fiducioso nella chiusura dell'affare. Bellingham, nonostante le lusinghe (sopratutto economiche) degli altri club, avrebbe scelto le "merengues" per il progetto sportivo che privilegia i giovani. Nonostante non sia ancora ufficiale, Florentino Peréz vorrebbe ufficializzarlo al massimo entro fine mese. Il giovane talento inglese è passato dal Birmingham al Borussia per 25 milioni di euro nel 2020, finendo per moltiplicare il suo valore con le prestazioni degli ultimi due anni, come il suo ex compagno Haaland, passato al Manchester City.