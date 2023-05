Messi, l’Arabia Saudita e il Psg: il padre fa chiarezza sui social

Jorge Messi , padre di Lionel, attraverso un comunicato diramato sui social ha smentito le voci di un approdo della Pulce in Arabia Saudita. Secondo l'AFP, infatti, l'argentino avrebbe già un accordo per lasciare il Psg al termine della stagione, quando scadrà il contratto che lo lega al club francese. Tra le parti c'è tensione: il campione del mondo era volato proprio a Riyadh per svolgere il ruolo di promotore del turismo senza l'autorizzazione della società. Dapprima sospeso, è tornato ad allenarsi, poi le voci di un contratto monstre pronto per lui per trasferirsi in Arabia Saudita.

Messi in Arabia Saudita? La smentita del padre

Come anticipato, il padre, nonché suo manager, attraverso una nota ha smentito precisando: "Non c'è assolutamente niente con nessun club per il prossimo anno. La decisione non verrà presa prima che Lionel concluda il campionato con il Psg. Una volta finita la stagione sarà il momento di analizzare e vedere cosa c'è e poi prendere una decisione. Ci sono sempre voci e molti usano il nome di Lionel per guadagnare notorietà ma la verità è solo una e possiamo assicurare che non c'è niente con nessuno. Né verbale, né firmato, né concordato, e non ci sarà fino alla fine della stagione. Mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti dei media a cui rispondono, che ci sia chi inganna consapevolmente e deliberatamente, senza fornire alcuna prova delle proprie affermazioni, e volendo trasformare in notizia qualsiasi voce malevola o che sia diretta da qualcuno a favore dei loro interessi. Dovrebbero spiegare perché non contrastano le informazioni... Non vogliono che una verità rovini le loro 'notizie'".