Psg, Messi e il caso del viaggio in Arabia (senza il benestare del club)

PARIGI (FRANCIA) - Nuovo scontro tra Lionel Messi e il Psg . Stavolta non c'entra nulla il mercato, bensì un viaggio in Arabia Saudita . All'indomani del ko in campionato al Parco dei Principi contro il Lorient (3-1), la Pulce è infatti volata a Riyadh per promuovere il turismo. L'argentino, infatti, è testimonial del turismo nel Paese. Un fatto che, secondo quanto riporta, L'Équipe avrebbe creato dei malumori all'interno dello spogliatoio e tra i tifosi.

Messi vola in Arabia Saudita e salta l'allenamento del Psg

Sì, perché dopo la sconfitta in Ligue 1 Galtier ha chiamato a raccolta la squadra organizzando una seduta d'allenamento per il mattino seguente alla quale, ovviamente, Messi non ha potuto partecipare avendo lasciato la Francia qualche ora prima. Il programma prevedeva infatti due giorni liberi in caso di vittoria, ma vista la débâcle che ha permesso al Marsiglia di Tudor di portarsi a -5 a cinque turni dalla fine, il tecnico dei parigini ha deciso di tenere alta la tensione e allenarsi subito in vista della trasferta contro il Troyes in programma domenica alle 20.45. La volontà del Psg, infatti, è quella di non dare l'impressione che la squadra stia già con la testa in vacanza ma che il gruppo sia unito e carico per il finale di stagione, con una Ligue 1 ancora tutta da conquistare.