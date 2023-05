Thiago Motta al Psg? Da Ancelotti a Nagelsmann: le panchine bollenti

Lì dove tutto è finito da calciatore e tutto è iniziato da allenatore, Thiago Motta potrebbe iniziare a sognare in grande. Proprio come recita un'enorme scritta che campeggia al Parc des Princes (Revons plus grand), l'italobrasiliano vivrebbe l'accelerata importante alla sua carriera da tecnico. Una carriera senza strappi ma dall'andamento costante, proprio di chi ormai sembra aver raggiunto piena maturità tattica e si sente pronto per prendere in mano una realtà importante. Secondo L'Équipe, infatti, l'ex giocatore di Barcellona , Inter , Genoa e appunto Psg sarebbe nel mirino della dirigenza qatariota, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto, avendo militato nel club francese dal 2012 al 2018.

Thiago Motta, l'interesse dell'ex Juventus Blanc

Appena appese le scarpe al chiodo, l'ex centrocampista prese poi in mano le redini della squadra Under 19 del Psg, facendo così partire proprio da dove aveva finito da atleta la sua carriera da stratega. Il suo ritorno al Parc potrebbe essere la chiusura di un cerchio e l'apertura di un percorso ambizioso, viste le possibilità economiche e sportive del club, dove ritroverebbe Marquinhos, Verratti, Kimpembe e Neymar, con i quali ha condiviso lo spogliatoio da calciatore. Tuttavia, sull'attuale tecnico del Bologna, squadra che grazie ai suoi dettami ha notevolmente migliorato le prestazioni e i risultati nell'ultima stagione, sembrerebbe esserci anche il Nizza. A insistere per lui sarebbe stato il direttore generale Jean-Claude Blanc, ex dirigente della Juventus, che ha visto in Motta il potenziale artefice di una rivoluzione dal punto di vista del gioco.

Psg, i dubbi di Campos su Thiago Motta

Se, tuttavia, all'Allianz Riviera Motta potrebbe trovare un tappeto rosso al suo arrivo, lo stesso potrebbe non essere al Parc des Princes, dove sembra che Luis Campos non sia troppo entusiasta di dover avere a che fare con un allenatore in rampa di lancio, il quale per altro toglierebbe il posto al suo fido amico Galtier. Quella di Parigi, però, non è l’unica panchina importante in bilico in Europa. Passando la Manica e recandosi a Londra, infatti, si segnalano le traballanti situazioni di Chelsea e Tottenham, due club che quest’anno hanno clamorosamente toppato. Da un lato ci sono i Blues, traghettati da Lampard dopo aver silurato prima Tuchel e poi Potter, i quali potrebbero puntare su Nagelsmann.

Ancelotti, il futuro e la Champions League

Dall’altro si trovano gli Spurs, il cui progetto con Antonio Conte al comando è naufragato in un anno e mezzo, e che avrebbero pensato a Luis Enrique o a un clamoroso ritorno di Mauricio Pochettino. Diversa la situazione relativa a Carlo Ancelotti, che secondo la stampa brasiliana potrebbe andare ad allenare la nazionale verdeoro, ma che ha ancora un anno di contratto al Real Madrid, con il quale lo aspetta un finale di stagione che potrebbe essere importante. Un’eventuale vittoria in Champions, infatti, aumenterebbe le probabilità di restare al Bernabeu per Carletto.