Messi, ufficiale l'addio al Psg: "Vi auguro tutto il meglio per il futuro"

Leo Messi lascia il Psg . Lo ha annunciato lo stesso club francese sui social network e sul sito ufficiale: "Dopo due stagioni nella Capitale, l'avventura tra Leo Messi e il Paris Saint-Germain giungerà al termine alla fine della stagione 2022-23. Il Club augura, con una certa emozione, molti altri successi a Leo per il resto della sua carriera" è il messaggio della società parigina sui social. Secondo il quotidiano catalano "Sport" l'argentino avrebbe già deciso di accettare la super offerta dell'Al Hilal in Arabia Saudita per tornare a sfidare Cristiano Ronaldo .

Messi-Psg, è addio: il comunicato sul sito ufficiale del club

“Grazie al club, alla città di Parigi e ai suoi abitanti per questi due anni. Auguro loro tutto il meglio per il futuro" sono le parole di Messi riportate sul sito del Psg. Inoltre, nel comunicato del club, si legge: "Il Paris Saint-Germain è orgoglioso di aver potuto annoverare tra le sue fila il miglior giocatore della storia e augura, con certa emozione, molti altri successi a Leo per il resto della sua carriera".

Messi e i due anni al Psg

Messi è arrivato al Psg ad agosto 2021: il suo contratto con i francesi scade il prossimo giugno e non verrà rinnovato. Lascia Parigi con 74 presenze e 32 gol in tutte le competizioni, vincendo due volte il campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia. In Champions League, invece, l'argentino non è riuscito a regalare grandi gioie ai tifosi parigini: eliminazione agli ottavi di finale contro il Real Madrid alla prima stagione, fuori agli ottavi anche nella seconda annata, perdendo andata e ritorno contro il Bayern Monaco.