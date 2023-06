Sampdoria, sarà rivoluzione: addio Stankovic e un nuovo ds

GENOVA - A Napoli stasera si chiude la peggior stagione di sempre per la Sampdoria. Una retrocessione sul campo mai realmente in discussione, un fallimento societario sfiorato a più riprese. E però paradossalmente oggi nella Genova blucerchiata è tornato il sorriso: il passaggio di proprietà da Ferrero a Radrizzani/Manfredi apre nuovi scenari dopo le ultime annate vissute in apnea. Grazie all'aumento di capitale da 40 milioni domani verranno pagati gli stipendi ai calciatori per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (circa 13,5 milioni), sempre in questi giorni verrano pagati anche gli arretrati dovuti ai dipendenti. Una Samp che viaggia con una certa fiducia verso l'iscrizione al prossimo campionato di B visto che il piano di ristrutturazione del debito sta riscuotendo - dopo gli incontri delle ultime ore che hanno coinvolto cda e nuova proprietà - il sostanziale via libera da parte di tutti i creditori. Piano che dovrà essere approvato dal tribunale nell'ambito della composizione negoziata della crisi (le misure di protezione peraltro andranno avanti oltre la teorica scadenza del 6 giugno): per questo il closing slitterà probabilmente a settembre. Il 16 giugno è attesa l'approvazione del bilancio: in quella data tecnicamente andrebbe a cadere l'attuale cda (Lanna, Panconi, Romei e Bosco) e la nuova proprietà potrebbe iniziare la sua rivoluzione. Perché con ogni probabilità ci saranno molti cambi nella nuova Samp. Radrizzani non sarà presente a Napoli oggi ma sarà in Italia - e in particolare a Genova - non prima della metà della settimana entrante, visti i suoi impegni col Leeds in Inghilterra. L'imprenditore milanese viene descritto come carico ed entusiasta per questa nuova avventura nel calcio italiano. Le prime mosse saranno quelle del direttore sportivo e dell'allenatore.