"Benzema all'Al Ittihad, ci siamo: firmato un contratto triennale"

Karim Benzema è un nuovo giocatore dell'Al Ittihad. Dopo l'addio al Real Madrid, il Pallone d'Oro ha firmato un contratto triennale con il club arabo e il prossimo anno si confronterà con la Saudi Professional League militando nella squadra campione in carica. Per l'attaccante francese è arrivato il momento di una nuova esperienza dopo le 14 stagioni a Madrid, chiuse con il rigore contro l'Athletic Bilbao arrivato poco prima della sostituzione e della standing ovation del Santiago Bernabeu. In Arabia Saudtia, Benzema ritroverà, ma questa volta da avversario, Cristiano Ronaldo per un campionato pronto a regalare spettacolo.

Benzema all'Al Ittihad: firmato il contratto

Una fonte del club di Gedda ha dichiarato: "Benzema ha firmato un contratto per il suo trasferimento all'Al-Ittihad per un periodo di tre anni a partire dalla prossima stagione", ora manca solo l'annuncio del club per formalizzare il tutto. Pronto un compenso da capogiro per l'attaccante francese che saluterà ufficialmente le merengues in conferenza stampa al Bernabeu prima di proiettarsi nella nuova avventura con l'Al Ittihad.