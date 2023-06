Torino, mossa sudamericana: Pierotti è a un passo

Si è scoperto l’obiettivo del viaggio in Argentina di Davide Vagnati . Il direttore tecnico dei granata è andato a discutere il possibile acquisto di Santiago Pierotti, centrocampista offensivo del Colón Santa Fe , 22 anni, dalle prospettive interessanti. A gennaio è stato in Italia per espletare le formalità per ottenere il nostro passaporto e diventare dunque comunitario. Tecnicamente dotato, è nato come centrocampista centrale, il classico numero 8 impiegato in un reparto a quattro. Con l’arrivo del Pipe Gorosito sulla panchina del Colón è avvenuta la sua trasformazione: ha cominciato a frequentare con continuità altre zone del campo, più di una.

Pierotti, le caratteristiche

Seconda punta, esterno alto destro e anche trequartista. Col tempo, poi, è diventato uomo assist, rapido ma nello stesso tempo potente, bravo nell’uno contro uno. Quindi grande capacità nel saltare l’uomo, quello che ci vuole al Toro, visto che sotto questo aspetto quest’anno Juric ha avuto tanti problemi. Sul giocatore c’è una clausola rescissoria di 4 milioni di dollari, circa 3 milioni e 800 mila euro. In questa stagione nel campionato argentino è stato titolare 18 volte su 19 presenze (2 gol) e ha fatto parte della nazionale Under 20 con due presenze. Ha il contratto in scadenza nel 2024, ma non lo ha rinnovato, sperando di liberarsi subito grazie alla clausola. In questo momento in Argentina c’è ancora un osservatore del Toro a monitorare la situazione e tenere i contatti con il Colón. Il presidente del club (Vignati di nome) è di origini piemontesi e ha capito che non può trattenere il suo giocatore. Il fatto che Davide Vagnati sia stato in Argentina significa che per Pierotti c’è molto più di un interessamento. Il giocatore, infatti, sarebbe stato visionato da diverso tempo dagli osservatori granata e se il direttore dell’area tecnica è andato di persona in Argentina significa che tutte le relazioni sono state positive.

Pierotti, giocatore di prospettiva

Il Toro, evidentemente, vede in lui un giocatore di prospettiva, in grado di crescere ulteriormente sotto la cura Juric e guadagnarsi spazi importanti con la maglia granata in un settore che il tecnico croato considera fondamentale nel 3-4-2-1, modulo a cui è fedelissimo. Il mercato del Toro, dopo il summit tra Cairo e Juric che ha portato alla permanenza dell’allenatore anche per la prossima stagione - come da contratto, in scadenza nel 2024 -, è già cominciato anche perché il tecnico per il raduno di luglio vorrebbe avere una rosa quasi definitiva su cui lavorare, evitando che succeda come la scorsa estate, quando i soli volti nuovi del ritiro austriaco furono Bayeye e Radonjic. C’è tempo, ovvio. Ma neppure tanto. Alla partenza per Pinzolo manca soltanto una quarantina di giorni.