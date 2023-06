Liverpool, preso Mac Allister dal Brighton: il numero di maglia sorprende

Alexis Mac Allister è un nuovo giocatore del Liverpool : si tratta del primo colpo dei Reds per la stagione 2023/2024. Il centrocampista argentino, reduce dal Mondiale vinto da titolare con la maglia dell'Albiceleste, lascia dunque il Brighton di De Zerbi per raggiungere la squadra di Klopp . L'ufficialità è arrivata dai canali del club di Anfield : non una maglia qualsiasi per Mac Allister, che indosserà la n.10.

Mac Allister: "Il Liverpool mi ricorda il Boca Juniors"

Il nuovo acquisto dei Reds ha dichiarato: "Ho giocato per il Boca Juniors e sento che il Liverpool è quel tipo di squadra in cui i tifosi sostengono per tutta la partita. Non vedo davvero l'ora di giocare davanti ai nostri sostenitori per mostrare loro cosa sappiamo fare. Ho ottimi ricordi ad Anfield, ma spero che i prossimi saranno ancora migliori". Successivamente, due parole sulla sua duttilità a centrocampo: "Ho giocato quasi in ogni posizione, penso che tutti gli allenatori con cui ho lavorato sappiano che posso giocare ovunque se serve".

Klopp su Mac Allister: "Non vedo l'ora di lavorarci insieme"

L'ingaggio di Mac Allister è stato commentato anche da Klopp, che ha dichiarato: "Abbiamo aggiunto alla nostra squadra un ragazzo molto talentuoso, intelligente e tecnicamente abile. Può giocare in diverse posizioni a centrocampo, è un tuttofare. È stato fondamentale per i grandi traguardi raggiunti dal Brighton nella scorsa stagione" per poi concludere: "Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui, è già un giocatore esperto nonostante abbia solo 24 anni, anche se ovviamente deve ancora crescere".