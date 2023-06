Grosso, spuntano Marsiglia e Lione! Il Napoli cerca il sostituto di Kim

A Lecce cresce l’attesa per conoscere le decisioni di Pantaleo Corvino, in fase di riflessione sul proprio futuro professionale sia perché amareggiato dalla contestazione, sia per ragioni personali. Il dt è l’architetto di questo Lecce sia per quanto riguarda la prima squadra sia per la fortissima Primavera che si giocherà lo scudetto domani contro la Fiorentina. Poi Corvino svelerà il proprio futuro e comunque il Lecce ha cominciato a cautelarsi: effettuato più di un sondaggio con Luca Petrachi che aspettava notizie anche dal Genoa. Sul fronte allenatore, sembra scontato l’addio di Marco Baroni che piace alla Sampdoria che, però, nelle ultime ore ha contattato anche Giovanni Stroppa.