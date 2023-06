Real, Florentino riabbraccia Brahim Diaz: "Hai lasciato il segno al Milan"

MADRID (Spagna) - Dopo tre anni al Milan, Brahim Diaz torna nel Real Madrid e per lo spagnolo è tempo di presentarsi nuovamente al popolo madrileno, questa volta con più esperienza nel bagaglio. I Blancos di Ancelotti hanno deciso di puntare sul 23enne dopo quanto aver dimostrato in Serie A con i rossoneri, con il presidente Florentino Perez che nella cerimonia di presentazione ha dichiarato: "È qui con noi, per rendere ancora più forte questa squadra, uno di quei grandi giocatori che hanno il talento e la qualità di chi è destinato ad avere successo con la nostra maglia. Hai avuto la forza e il coraggio di voler dimostrare lontano da qui che il tuo calcio, il tuo lavoro e la tua ambizione di migliorarti ogni giorno, ti avrebbero riportato al Real Madrid. E ora torni a soli 23 anni, ma con l'esperienza e la forza di essere stato uno dei migliori in un calcio difficile come quello italiano". Un Perez determinato a costruire un Real forte per il futuro, puntando sui giovani come Brahim Diaz dopo l'acquisto di Bellingham.