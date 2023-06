Real Madrid verde: i giovani migliori sono qui

Quella del "largo ai giovani" non nasce di certo con l'ingaggio di Jude Bellingham, ma è una filosofia che Florentino Pérez ha fatto propria già da qualche tempo. A segnarlo sono stati due fattori diversi, sebbene contemporanei. Da una parte, il sorpasso - si scoprirà, poi, tutt'altro che trasparente - del Barcellona che, nell'estate del 2013, ottenne il "sì" di Neymar junior nonostante il brasiliano, qualche settimana prima, lo avesse già dato alla Casa blanca. Dall'altra, la definitiva irruzione in scena di sceicchi, magnati e sultani contro i quali nemmeno il presidente galáctico avrebbe potuto farci nulla. Fu così che 'don' Florentino decise di scommettere 90 milioni su Vinicius e Rodrygo, ingaggiati ancora minorenni e ai quali è stata affi bbiata sin da subito l'etichetta di "nuovi Neymar". In alcuni casi in maniera ironica da parte di chi, troppo presto, li aveva definiti "bidoncini". E, invece, no. La storia ha dato ragione al numero uno merengue che, ora, si ritrova in mano due degli attaccanti più forti del panorama internazionale nonostante abbiano, rispettivamente, 22 e 20 anni. E la verità è che se non fosse stato per l'intervento di Emmanuel Macron, che "pour la patrie" chiese a Kylian Mbappé di venire meno alla parola data al Real Madrid, oggi, a completare il tridente di Carlo Ancelotti sarebbe un altro fuoriclasse assoluto - assieme a Vini e Haaland il presente e il futuro di questo sport - di appena 24 anni.