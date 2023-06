Bellingham al Real Madrid! Cifra monstre, riecco i Galacticos

Quella che sta arrivando sarà un'estate caldissima per il Real Madrid . Dopo aver salutato innanzitutto Karim Benzema, ufficiale all'Al-Ittihad , ma anche di Eden Hazard, Marco Asensio e Mariano Diaz, i blancos hanno messo a segno il primo colpo in entrata. Si tratta di Jude Bellingham , centrocampista inglese classe 2003 del Borussia Dortmund.

Bellingham al Real Madrid, è fatta

Ad annunciare il via libero al trasferimento è stato proprio il club giallonero attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: "Il giocatore Jude Bellingham è in procinto di trasferirsi dal Borussia Dortmund al Real Madrid. Le parti hanno raggiunto oggi un accordo nel merito. I dettagli contrattuali devono ancora essere coordinati e documentati. La realizzazione del trasferimento è inoltre soggetta a un'elaborazione corretta e tempestiva in conformità con le disposizioni del FIFA Transfer Matching System (FIFA TMS). Il Real Madrid pagherà al BVB un compenso fisso per il trasferimento di 103,0 milioni di euro se il trasferimento sarà attuato. È stato inoltre concordato il pagamento di commissioni di trasferimento variabili fino ad un importo complessivo massimo di circa il 30% dell'importo della commissione di trasferimento fissa. Le commissioni di trasferimento variabili dipendono dal raggiungimento di determinati risultati sportivi da parte del Real Madrid e/o dai risultati sportivi o dalle prestazioni del giocatore al Real Madrid nelle sei stagioni successive". Dopo la cocente delusione per il campionato perso all'ultima giornata, dunque, Bellingham potrà rifarsi con il trasferimento ai blancos, alla corte di Carlo Ancelotti. Il centrocampista sarà solo il primo tassello del nuovo Real Madrid che verrà: tanti i nomi nella lista delle merengues, a partire da un altro inglese, Harry Kane.