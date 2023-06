Bianco lascia Allegri e la Juve: ufficiale al Modena!

Fare l'assistente di Roberto De Zerbi prima, di Massimiliano Allegri poi e dopo un anno iniziare una nuova carriera, da primo allenatore del Modena, salutando la Juventus: Paolo Bianco, il tattico arrivato la scorsa estate alla Continassa per rinforzare lo staff dell'allenatore - anche con idee probabilmente abbastanza diverse, visto che veniva preso il vice di De Zerbi sia al Sassuolo che allo Shakhtar - abbandona Torino per abbracciare il progetto della società emiliana, che ha dunque individuato in lui il successore di Attilio Tesser dopo la promozione in Serie B e la conquista di una salvezza tranquilla da parte del precedente tecnico.