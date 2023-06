Napoli-Kim, il Bayern Monaco fa sul serio: la situazione

Il Napoli potrebbe perdere Kim Min Jae in questa sessione di mercato. Tanti gli interessamenti verso il difensore dalla Premier League, ma soprattutto dalla Bundesliga. Proprio il Bayern Monaco è tra le squadre che più sta insistendo per avere il coreano e strapparlo dunque agli azzurri dopo una sola stagione in Serie A.

La trattativa, secondo quanto confermato da Sky Sport Deutschland, starebbe procedendo e potrebbe davvero decollare. I bavaresi sono in pole position e vogliono accelerare per anticipare la concorrenza.

Napoli, Bayern Monaco clausola Kim

Dopo una sola stagione in Serie A il difensore Kim Min Jae potrebbe salutare per raggiungere la Bundesliga. Il Bayern Monaco sarebbe disposto infatti a pagare la clausola rescissoria di 50 milioni, cifra comunque importante e presente nel contratto del coreano. Una valore di mercato congruo a quelle che sono state le sue prestazioni sul campo, importanti per il raggiungimento dello scudetto del Napoli e per aggiudicarsi il premio di miglior difensore del campionato. E' arrivato in Serie A con il compito di sostituire Koulibaly, sicuramente non semplice, ma è riuscito a far dimenticare il senegalese dopo poche partite. Ora c'è l'insidia Bayern Monaco alla porta del Napoli.