Tonali-Newcastle, c'è l'accordo! Milan chiede 80 milioni, tifosi furiosi

TORINO - Una trattativa rapida: tra Sandro Tonali e Newcastle c'è l'accordo. Il centrocampista impegnato con l'Italia Under 21 nell'Europeo ha dribblato l'interesse di mercato dei Magpies in conferenza stampa, ma il suo futuro sembra essere ad un passo dalla Premier League. Il club rossonero chiede 80 milioni per il mediano azzurro, cifra che lo porterebbe ad essere il terzo acquisto più caro della storia della Premier dalla Serie A dopo il ritorno di Lukaku al Chelsea dall'Inter e quello di Pogba al Manchester United dalla Juventus.