Busquets raggiunge Messi all'Inter Miami: ora è ufficiale

Ora è ufficiale: Sergio Busquets giocherà nell'Inter Miami insieme a Leo Messi. I due si ritroveranno insieme nella formazione di Mls dopo aver condiviso successi con la maglia del Barcellona. Per il centrocampista spagnolo pronto un contratto trienale dopo la lunga esperienza in Catalogna pronta a terminare con la scadenza del contratto il 30 giugno prossimo. Dopo 15 stagioni Busuqets cambia maglia per approdare nel campionato di statunitense della Mls mentre in casa azulgrana è caccia al sostituto del direttore di orchestra per colmare il vuoto lasciato da Sergio Busquets.