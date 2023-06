"L'Arsenal vende Balogun: è derby Milan-Inter, fissato il prezzo"

L' Arsenal , a partire dalla prossima stagione, proverà subito a rifarsi dopo la cocente delusione della sconfitta in Premier League. I Gunners, allenati dai Mikel Arteta , potrebbero non fare affidamento su Folarin Balogun . L'attaccante classe 2001, dopo l'exploit in Ligue 1 nella stagione in prestito al Reims con 22 gol messi a segno, potrebbe così partire a titolo definitivo.

"Derby Milan-Inter per Balogun dell'Arsenal"

Stando a quanto riportato dal Daily Express, il club londinese avrebbe già fissato il prezzo dello statunitense: 35 milioni di sterline, pari a circa 40 milioni di euro. Diverse le società che, secondo il quotidiano britannico, avrebbero espresso interesse per Balogun, come ad esempio il Lipsia. Ma su di lui anche due squadre italia, ovvero Milan e Inter. Dopo il derby di mercato per Marcus Thuram, andato ai nerazzurri, potrebbe presentarsi un'altra stracittadina sul tavolo delle trattative. Interesse per l'attaccante anche in Premier League, Crystal Palace in cima. Balogun è destinato a partire, avendo avanti nelle gerarchie all'Arsenal Gabriel Jesus e Eddie Nketiah: è già bagarre per accaparrarselo.