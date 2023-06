Golpe Thuram: ha detto sì all’Inter! Come risponde il Milan

MILANO - Altro che Milan , Marcus Thuram sarà un giocatore dell’ Inter ! Il 25enne francese sarà il sostituto di Edin Dzeko da cui erediterà anche lo stipendio, visto che il club nerazzurro gli ha offerto un ingaggio da 6.5 milioni più bonus per le prossime cinque stagioni, ma con un costo al lordo simile al bosniaco che non usufruiva dei vantaggi del decreto crescita. In 48 ore Marotta e Ausilio hanno così piazzato il clamoroso sorpasso sul Milan che fino a ieri pomeriggio si sentiva sicuro di prendere l'attaccante in scadenza con il Borussia Monchengladbach . La società rossonera si era mossa con forza su Thuram nelle ultime due settimane, gli aveva proposto un ingaggio da 6 milioni e un ruolo da protagonista. E le indicazioni che erano arrivate nelle ultime 24 ore facevano pensare a una strada ormai in discesa: no al Psg , no al Lipsia e media tedeschi che nella mattinata di ieri davano per scontato l’arrivo a Milano, sponda rossonera.

Inter, Thuram atteso per le visite e la firma

Come detto anche all’interno della dirigenza milanista c’era grande ottimismo per il lieto fine della vicenda, con una risposta attesa per la serata di ieri. Invece non sono arrivate mail o messaggi whatsapp all’ad rossonero Furlani, piuttosto l’ok da parte del nazionale francese all’offerta dell’Inter. Un corteggiamento, quello nerazzurro, nato da lontano, già nell’estate 2021 quando sembrava certo l'acquisto di Thuram, saltato poi per un infortunio al ginocchio rimediato dall’attaccante che fu così poi rimpiazzato da Correa. Il ds Ausilio e il suo vice Baccin a novembre erano poi andati a parlare con il ragazzo e il suo agente in Qatar, durante i Mondiali, per riannodare il filo di 15 mesi prima, ma sembrava che tutto si fosse arenato per le richieste economiche. E invece l’Inter, anche per rispondere all’inserimento rossonero su Frattesi, ha deciso di riaprire il file Thuram e in meno di due giorni ha trovato l’ok del ragazzo, atteso ora a Milano per le visite mediche e la firma del contratto. E in attesa di capire come evolverà la vicenda Lukaku-Chelsea e la possibilità di riuscire a strappare un prestito bis, l’Inter si metterà in casa un altro attaccante di proprietà oltre a Lautaro Martinez, potendo così ragionare con maggiore serenità anche sull’eventuale uscita di Correa.

Milan, Openda o Balogun

E il Milan? A questo punto i rossoneri dovranno capire come voltare pagina. Furlani e Moncada, con i soldi incassati da Tonali, potrebbero tornare su attaccanti seguiti durante l'anno, in particolare Openda del Lens e Balogun dell'Arsenal, ma anche su altri elementi come ovviamente Frattesi e Samardzic dell'Udinese, con cui ieri ci sono stati dei contatti: prezzo almeno 20 milioni.