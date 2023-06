Lukaku, no ai 90 milioni dell'Al-Hilal. Ma l'Inter deve sbrigarsi

Direste no a 90 milioni di euro netti in 3 anni, cioè a 84 mila.507 euro al giorno, cioè a 3.521 euro all'ora? Romelu Lukaku l'ha fatto, respingendo per la terza volta in due settimane l'astronomica offerta dell'Al-Hilal. È il ricchissimo club saudita pronto a pagare al Chelsea 68 milioni di euro per il cartellino del campione belga. Il quale l'ha detto e ripetuto: vuole solo continuare a giocare nell'Inter.