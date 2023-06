"Arthur potrebbe rescindere con la Juve: c'è un club di Premier su di lui"

Un amore mai sbocciato, un rapporto che potrebbe chiudersi anzitempo. Arthur non ha mai fatto breccia nel cuore della Juventus , e potrebbe presto lasciare il bianconero. Nemmeno l'esperienza in prestito al Liverpool ha rigenerato il centrocampista brasiliano, che è in lista di sbarco dalla Juve.

"Arthur, addio anticipato alla Juve?"

Secondo quanto riportato da Globo, la Juventus e Arthur potrebbero risolvere il contratto in essere, anticipando la separazione. Il legame tra i bianconeri e il classe 1996 è previsto duri fino al 30 giugno del 2025, quindi per ancora due stagioni. Ma stando a quanto espresso dal quotidiano brasiliano, si starebbe studiando la possibilità di un addio anticipato, anche se nulla è ancora stato stabilito: la decisione sul suo futuro dovrebbe essere presa entro la prima metà del mese di luglio. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Brighton, ma non si tratterebbe di un interesse "forte". Nonostante diversi approcci dal campionato brasiliano nei mesi scorsi (Fluminense, Flamengo e Gremio) sarebbe da escludere un ritorno in patria per Arthur, visti i parametri del suo contratto fuori budget per i club carioca. Un futuro ancora tutto da scrivere per l'ex Barcellona, ma il suo percorso sembra destinato a proseguire lontano dalla Juventus.