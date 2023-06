Gundogan al Barcellona, è ufficiale: clausola rescissoria monstre

Ilkay Gundogan saluta il Manchester City e la Premier League per accasarsi in Spagna e giocare in Liga. È ufficiale il suo passaggio al Barcellona : dopo la vittoria del Treble da capitano con i citizens di Pep Guardiola , il centrocampista classe 1990 cambia squadra e campionato, approdando alla corte di Xavi a parametro zero. Per lui un contratto biennale, dunque fino al 30 giugno 2025, con opzioni e clausola rescissoria.

Gundogan al Barcellona, è ufficiale

Questa la nota con cui il club blaugrana ha annunciato l'arrivo di Gundogan: "Il Barcellona e Ilkay Gundogan hanno raggiunto un accordo per la firma del nazionale tedesco per i catalani ora che il suo contratto con il Manchester City è scaduto. Si unirà per due stagioni, fino al 30 giugno 2025, con la possibilità di rimanere per un altro anno. La sua clausola rescissoria è stata fissata a 400 milioni di euro. Il club annuncerà a breve i dettagli della sua presentazione ufficiale. Gundogan compirà 33 anni il prossimo 24 ottobre e ha alle spalle una lunga e brillante carriera calcistica. Tutto è iniziato nella sua nativa Gelsenkirchen, allo Schalke 04.

Il suo periodo giovanile si è concluso in un altro club della zona, il Bochum, dopodiché è stato a Norimberga che ha avuto il suo primo impatto in Bundesliga. Ma è stato al più grande rivale locale dello Schalke 04, il Borussia Dortmund, dove ha iniziato a diventare davvero un nome familiare, segnando un rigore per loro nella Champions League 2013, anche se non è stato sufficiente per vincere il trofeo. Ma con Jürgen Klopp, ha vinto la Bundesliga nel 2011/12.

Nei suoi sette anni al Manchester City, ha davvero stabilito un'enorme collezione di medaglie. Dopo aver vinto cinque volte la Premier League, quest'anno è stato nella squadra del City che ha finalmente vinto la sua prima Champions League. In sette stagioni in Inghilterra, ha segnato 60 gol. Solo due centrocampisti della Premiership sono riusciti a segnare di più nello stesso periodo. E ora arriva al Barcellona, ??un trequartista che legge alla perfezione il gioco e sa anche mettere la palla in rete. Fondamentalmente, è uno dei migliori centrocampisti del mondo dell'ultimo decennio o giù di lì".