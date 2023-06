Palermo, Lucioni è ufficiale: i dettagli dell'accordo e il comunicato

Il Palermo mette a segno un colpo importante e d'esperienza per la difesa. I rosanero, infatti, hanno ufficializzato l'arrivo in Sicilia del centrale Fabio Lucioni . Protagonista dell'ultima promozione con il Frosinone , squadra di cui ricopriva anche il ruolo di capitano, ha firmato un accordo biennale con il suo nuovo club.

Una certezza in fase difensiva e per le promozioni visto che in carriera ne ha raggiunte diverse dalla B alla massima serie con le maglia di Lecce, Benevento e ultima quella coi ciociari.

Palermo, comunicato su Lucioni

Di seguito il comunicato del club rosanero sul centrale ex Lecce e Frosinone: "Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'U.S. Lecce le prestazioni sportive di Fabio Lucioni. Il difensore si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2025. A Fabio il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Primo innesto per il club in questo mercato estivo dopo i rinnovi dell'attaccante Brunori e del centrocampista Gomes.