Manchester City-Kovacic, è ufficiale: il comunicato e i dettagli

Il croato è pronto a iniziare ora questa nuova avventura e mettere le sue qualità a disposizione di Pep Guardiola. Dal 1 luglio sarà ufficializzato il suo arrivo al City, intanto ha messo la firma sul contratto per i prossimi cinque anni.

Ecco il comunicato ufficiale del club inglese: "Il Manchester City ha completato la firma di Mateo Kovacic dal Chelsea con un contratto quadriennale. Il 29enne ha collezionato 221 presenze in cinque stagioni al Chelsea, vincendo Champions League, Europa League, Coppa del Mondo per club FIFA e Supercoppa UEFA, oltre a ritirare il premio di giocatore dell'anno del club nel 2019/20. Finora ha vinto 95 presenze per la Croazia ed è stato una parte fondamentale della squadra del suo paese che ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo 2018 ed è arrivato terzo al torneo dello scorso anno in Qatar".

Dopo la firma sono arrivate anche le prime parole da giocatore dei Citizens di Kovacic: "Questa è un passo importante per me, e non vedo l'ora di iniziare con il City. Chiunque abbia visto questa squadra sotto la guida di Pep sa quanto siano bravi e per me sono i migliori al mondo. I trofei che hanno vinto sono sotto gli occhi di tutti, ma sono anche la migliore squadra di calcio. Entrare a far parte di questa squadra è davvero un sogno per qualsiasi calciatore. Ho ancora molto da imparare e migliorare, e so che sotto la gestione di Pep posso diventare un giocatore migliore, il che è davvero eccitante per me. Il mio piano ora è di riposare per qualche settimana prima di tornare a Manchester per prepararmi per la nuova stagione. Voglio aiutare questo club a rimanere al top e vincere più trofei".