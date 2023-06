Dall'Argentina: "Mercato, la Juve rivuole un ex per rinforzare la difesa"

Prime mosse di calciomercato in casa Juventus . Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Adrien Rabiot , i bianconeri iniziano a guardarsi attorno. In attesa di capire se, per completare il centrocampo, arriverà Sergej Milinkovic-Savic , la società è vigile anche sugli altri settori del campo, come la difesa.

Juventus su Romero del Tottenham

La Juventus, secondo quanto affermato con un tweet dal giornalista argentino di Tyc Sports Gaston Edul, sarebbe interessata a "El Cuti", Cristian Romero. Classe 1998, è oggi in forza al Tottenham. Vincitore della Copa America nel 2021 e del Mondiale nel 2022, il difensore argentino ha un importante passato in Italia, dove è esploso. Ha infatti vestito prima la maglia del Genoa, poi il passaggio alla Juventus, che lo acquistò lasciandolo prima in prestito al Genoa stesso e poi girandolo, sempre a titolo temporaneo, all'Atalanta. I bergamaschi, dopo averlo comprato, riuscorono a cederlo agli Spurs per una cifra pari a 50 milioni di euro. Nella passata stagione ha collezionato 34 tra Premier e Champions League. Ora i bianconeri sarebbero tornati alla carica per lui. Da sottolineare come, di contro, il Tottenham avrebbe attenzionato, tra le fila della Juve, un altro difensore: Gleison Bremer.