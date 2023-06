Giuntoli, Juve, Napoli, De Laurentiis: l'intreccio di mercato, che succede

Il talk show e il premio come miglior ds nella cornice felliniana del Grand Hotel di Rimini possono attendere: Cristiano Giuntoli vuole girare una pellicola con qualcun altro che di film se ne intende, Aurelio De Laurentiis. Il ds del Napoli è in Toscana, nella casa dei genitori dove attende la convocazione da parte del presidente del club azzurro per definire la rescissione del contratto e conseguentemente sottoscrivere quello che lo legherà alla Juventus, prima della fatidica scadenza della mezzanotte come gli ha chiesto il club bianconero.