La Juve punta su Manna: 2025. Lo staff e il futuro da disegnare

TORINO - Giovanni Manna è l'uomo simbolo della nuova Juventus che guarda avanti, che non si ferma e che si dedica anima e corpo alla ripartenza dopo l'anno più "folcloristico" della storia bianconera. Il giovane (classe 1988) ds promosso dalla Next Gen ha in mano le operazioni di mercato con il direttore Francesco Calvo. Il club crede in lui, tanto che è agenda il rinnovo di contratto sino al 2025.