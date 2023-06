Juve Next Gen, Claudio Chiellini prende il posto di Manna: è il nuovo ds

La Juventus Next Gen è al lavoro per la rosa in vista della prossima stagione. Dopo il rinnovo di Huijsen e di Nonge , ora però sono arrivate anche le prime novità nei ruoli dirigenziali. Dall'ottimo lavoro di Manna nel corso di questi anni molti talenti hanno fatto il salto di qualità e hanno esordito in Serie A. I bianconeri lo hanno premiato con la promozione nella dirigenza della prima squadra. Il suo posto da direttore sportivo lo prenderà Claudio Chiellini , fratello della leggenda Giorgio.

Manna, dalla Next Gen alla Juve dei grandi: chi è il nuovo uomo mercato

Juve Next Gen, Claudio Chiellini torna in bianconero

Dopo le esperienze nel settore giovanile del club, ora Claudio Chiellini è pronto a questa nuova esperienza in Serie C: sarà il ds della Next Gen ma sarà anche a fianco di Manna e si occuperà dei prestiti. Negli ultimi due anni ha svolto il ruolo di direttore sportivo del Pisa. Sotto la sua gestione i nerazzurri hanno sfiorato prima la promozione in A, perdendo la finale playoff ai supplementari contro il Monza e hanno poi mancato in questa stagione la qualificazione alla post season all'ultima giornata a causa della sconfitta contro la Spal.