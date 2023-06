Umtiti, dopo il Lecce niente ritorno al Barcellona: ufficiale l'addio

Samuel Umtiti e il Barcellona si dicono addio. Il difensore ha giocato l'ultima stagione in prestito al Lecce, dove ha ritrovato continuità e prestazioni. Il saluto commosso alla tifoseria giallorossa con tanto di standing ovation , ma niente ritorno in blaugrana.

Umtiti via dal Barcellona, è ufficiale

Questo il comunicato con cui il Barcellona ha annunciato l'addio dal classe 1993: "L'FC Barcelona e il giocatore Samuel Umtiti hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto che il giocatore aveva con il Club fino al termine della stagione 2025/26. L'FC Barcelona esprime la sua gratitudine a Umtiti e gli augura buona fortuna e successo per il futuro". Umtiti chiude così la sua esperienza blaugrana avendo ottenuto in bacheca due campionati, tre coppe nazionali e due supercoppe: ora potrà scegliere in massima libertà la prossima destinazione.