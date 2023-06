Baroni su Lecce-Bologna: il futuro e la standing ovation a Umtiti

Lecce-Bologna, le dichiarazioni di Baroni

Il tecnico dei pugliesi ha commentato l'ultima partita della stagione contro il Bologna: "Peccato per le tre reti subite. Nei secondi finali c'era la voglia di vincere, abbiamo disputato una delle più belle gare della stagione. E' stata una serata così, abbiamo preso il gol di Arnautovic mentre eravamo in dieci. Avevamo promesso partita vera e l'abbiamo fatta. Peccato per il risultato, c'era voglia di non accontentarsi, questo spirito ci ha sempre contraddistinto”. Poi sul campionato e il futuro: “Finisce una stagione così intensa nella quale abbiamo raggiunto un obiettivo importante. Il mio futuro? Qui c'è un rapporto intenso, schietto leale e sincero. A palla ferma faremo le riflessioni del caso”. Infine su Umtiti: “La standing ovation di Umtiti era dovuta, era giusto questo tributo da parte di tutti. Mi sono sentito in quel momento di farlo, lui ci ha dato tanto e ha ricevuto molto. Lo ha avvertito, è stato toccato nella sua sensibilità. E' bello quando si vedono i sentimenti, specialmente nello sport. Era giusto che ci fosse questo momento. La cosa importante è che è stata una sfida vinta da parte di entrambi, sia per lui che è tornato a sentirsi giocatore e per noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo con noi. Quello che avverrà si vedrà”.