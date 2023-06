Dybala condanna la Juve alla Conference. Spezia e Verona allo spareggio

Nell'ultima giornata di Serie A non mancano i gol e le emozioni. A 90' dalla fine del campionato non erano ancora stati chiusi i giochi per quanto riguarda gli ultimi piazzamenti in Europa e per la zona salvezza. L'Atalanta si guadagna l'accesso in Europa League grazie al successo interno per 5-2 contro il Monza di Palladino. I bergamaschi sbloccano la sfida nel primo tempo grazie a due reti di Koopmeiners, mentre ad accorciare le distanze per gli ospiti ci pensa Colpani al 51'. Chiudono i giochi sul finale il gol di Hojlund e ancora Koopmeiners, che realizza una tripletta. Inutile la rete di Petagna prima dell'ultima firma di Muriel. Il Lecce, matematicamente salvo dopo il successo contro il Monza, perde 2-3 in casa contro il Bologna: Banda apre e Arnautovic e Zirkzee rimontano prima del gol di Oudin. Ferguson beffa i padroni di casa al 97'.