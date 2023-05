Spezia e Verona a pari punti? Cosa succederebbe: la novità spareggio

La vittoria dello Spezia contro il Milan e la sconfitta del Verona contro il Torino hanno rimescolato le carte nella zona salvezza. Attualmente i bianconeri e i gialloblu sono a pari punti in classifica, trenta. Qualora dovesse terminare il campionato in una situazione analoga non si terrebbe conto degli scontri diretti. A partire da questa stagione la Lega Serie A ha introdotto lo spareggio scudetto e quello salvezza . Se per il titolo è già tutto deciso, per la retrocessione è tutto più incerto.

Zaffaroni e le dichiarazioni sulla lotta salvezza

Squadre a pari punti? Si gioca lo spareggio salvezza

In questa stagione non si terrà conto degli scontri diretti e della differenza reti, qualore due o più squadre dovessero terminare il campionato a pari punti al terzultimo posto. In tal caso si giocherà uno spareggio in una gara secca da 90 minuti. Se al termine dei tempi regolamentari il risultato non dovesse sancire un vincitore, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Non ci saranno, quindi, i tempi supplementari. Cosa succederà se tre squadre arriveranno a pari punti? In questo caso si terrà conto della classifica avulsa, che deceretrà quali saranno i due club a scontrarsi. Attualmente questa situazione potrebbe verificari tra lo Spezia e il Verona, ma anche il Lecce che ha soltanto due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, potrebbe essere inglobato. Più difficile invece vedere la Cremonese in questa casistica, vista la distanza di sei punti dai bianconeri.