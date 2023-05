Diretta Spezia-Torino ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Il Torino di Ivan Juric apre il sabato della 37ª giornata a casa dello Spezia con entrambe le squadre che hanno un solo obiettivo e risultato: vincere. I padroni di casa sono in piena lotta salvezza al quartultimo posto con un solo punto di vantaggio (31 a 30) sul Verona e sono reduci da due risultati utili consecutivi, i granata invece non vogliono perdere il treno Europa e dopo il pareggio interno con la Fiorentina cercano il riscatto. I ragazzi di Juric sono al 9° posto a quota 50 punti (-2 dal Monza) insieme a Bologna e i viola: "Ci giochiamo tanto. L squadra a fine anno ha un po' di acciacchi. Sanabria e Miranchuk ad esempio sono da gestire, li prepariamo solo per giocare. Abbiamo tanta voglia di fare due partite alla grande" ha commentato in conferenza stampa l'allenatore serbo districandosi tra le domande sul suo futuro.