Juric, conferenza Spezia-Torino: Futuro? Si vedrà. Su Vlasic e Miranchuk…

Una sfida delicata, tra due squadre pronte a giocarsi tanto. Se lo Spezia di Leonardo Semplici è alla ricerca di punti salvezza, il Torino è va a caccia di una vittoria fondamentale per ottenere l'ottavo posto in classifica e puntare, quindi, a tornare in Europa nella prossima stagione . A presentare il match del "Picco" in conferenza stampa ci ha pensato il tecnico dei granata Ivan Juric.

Verso Spezia-Torino, Juric: "Soddisfatto di Vlasic e Miranchuk" Juric ha spiegato: "Ci giochiamo tanto. L squadra a fine anno ha un po' di acciacchi. Sanabria e Miranchuk ad esempio sono da gestire, li prepariamo solo per giocare. Abbiamo tanta voglia di fare due partite alla grande. Vlasic e Miranchuk? Siamo molto soddisfatti di tutti e due. Hanno fatto un’ottima annata con la prospettiva di poter fare ancora meglio. Abbiamo avuto sensazioni positive su entrambi". Lazaro: “Dopo l’infortunio non abbiamo visto il Lazaro di prima. Singo fa prestazioni di grande livello in ripartenza ed in fase difensiva. C’è da migliorare sull’ultimo passaggio e sul cross, se riesce a fare il salto di qualità diventa un quinto importantissimo". I punti persi: “L’unico rammarico è per Torino-Monza in cui ci sono stati negati due rigori netti, è stata molto pesante da digerire a livello di arbitraggio”.

Verso Spezia-Torino, Juric: "Futuro? Stiamo concentrati sul presente" Il futuro al Torino: “Spesso parliamo di futuro e di passato, non mi sembra una cosa positiva perché le menti vanno sulle cose che non possiamo cambiare. Questo è un bel momento per il Toro, bisogna guardare bene alle partite con Spezia e Inter. Dobbiamo essere molto concentrati sul presente, poi tutto il resto si vede e si risolve”.

